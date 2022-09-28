Циннбауэр: «Мы хорошо вошли в игру»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. До этого «Локомотив» дважды выиграл в чемпионате - 3:0 с теми же «Химками», а также 5:1 с «Оренбургом». Наставник команды Йозеф Циннбауэр прокомментировал этот успех.

- Команда хорошо вошла в игру, у нас было очень много голевых моментов. К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Во втором тайме наше доминирование увеличилось, - заявил немецкий наставник московского клуба в эфире телеканала «Матч ТВ».