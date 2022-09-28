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Кубок России

Едвай прокомментировал покер Педриньо в ворота «Химок»

28 Сентября 2022 • 20:48 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
окончен

Защитник «Локомотива» Тин Едвай поделился эмоциями после победы над «Химками» (5:0).

«Это всего лишь одна игра. Конечно, сегодня мы играли очень хорошо — создали моменты и использовали наши шансы, могли забить даже больше», — передает слова Едвая «Чемпионат».

Футболист поздравил Педриньо, который оформил покер в ворота подмосковного клуба, его голы «Химкам» — выдающиеся.

«Локомотив» разгромил «Химки» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 5:0. В следующем туре «железнодорожники» снова сыграют с «Химками», встреча состоится 18 октября в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Педриньо Тин Едвай Педро Габриэл
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