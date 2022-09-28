Источник: Лантратов и Гбане не примут участие в матче «Химки» - «Локомотив»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов и полузащитник Роман Мори Гбане пропустят игру с «Локомотивом». Об этом сообщает «Матч ТВ». По сведениям источника, оба футболиста не попадут в заявку на встречу, это связано с ротацией состава.

Игра 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Химками» и «Локомотивом» состоится сегодня, 28 сентября, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией противостояния можно будет следить на портале LiveResult.ru.

Напомним, после двух туров «железнодорожники» идут на третьей строчке группы А, подмосковный клуб занимает последнее место.