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Кубок России

Источник: Лантратов и Гбане не примут участие в матче «Химки» - «Локомотив»

28 Сентября 2022 • 16:28 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 34 мин.

Голкипер «Химок» Илья Лантратов и полузащитник Роман Мори Гбане пропустят игру с «Локомотивом». Об этом сообщает «Матч ТВ». По сведениям источника, оба футболиста не попадут в заявку на встречу, это связано с ротацией состава.

Игра 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Химками» и «Локомотивом» состоится сегодня, 28 сентября, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией противостояния можно будет следить на портале LiveResult.ru.

Напомним, после двух туров «железнодорожники» идут на третьей строчке группы А, подмосковный клуб занимает последнее место.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Илья Лантратов Роман Мори Гбане
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Идет 0 минута Урал 1:0 Торпедо Москва
28.09  17:30 Химки ... Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
28.09  17:30 Оренбург ... Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
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