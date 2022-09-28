Педриньо оформил хет-трик в кубковой игре «Локомотива»

Аппетит приходит во время еды, вот и Педриньо, почувствовав вкус забитого гола, принялся забивать дальше. 22-летний бразильский вингер «Локомотива» в кубковом матче против «Химок» к 50-й минуте отметился хет-триком. Это первые голы Педриньо после трансфера в московский клуб.

Напомним, что три недели назад Педриньо подписал с «Локомотивом» четырёхлетний контракт после перехода из «РБ Брагантино».

Следить за матчем третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Химками» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.