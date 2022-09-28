Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гогниев: «Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1»

28 Сентября 2022 • 19:51 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:5).

- 0:5 сегодня в этом матче. У вас есть понимание, почему так случилось?

- Сейчас, конечно, после игры есть понимание. Готовились, в принципе, проиграли вчистую. Было очень много моментов у «Локомотива». Могло и больше быть. Мы сделаем выводы. Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Но опять-таки же делаем выводы и двигаемся дальше. Дали людям поиграть некоторым. Это наша уже кухня. Я все равно поблагодарил ребят. Они старались.

Во всем всегда виноват, если мы виноватых ищем, тренер. Тренер делает какие-то выводы, он ставит состав. Поэтому за все отвечаю я. Будем двигаться дальше, у нас через два дня ЦСКА, поэтому посмотрим.

- Смена схемы по ходу игры, насколько она была оправдана? Обратная замена Ахмаева?

- Мы сейчас, по большому счету, присматриваемся. Только в процессе можем увидеть качества каждого футболиста. А каждая игра нам дает определенный карт-бланш для того, чтобы посмотреть. Мы смотрим и делаем выводы. Каждому футболисту был дан шанс в нашей команде. Мы сейчас примерно присмотрелись, поэтому будут, конечно, какие-то перестановки.

- Есть те, кто этот шанс не использовал?

- Конечно, есть. Но опять-таки, это наша кухня. Я сказал, что никого не буду обсуждать в плохом контексте, но там в лицо я, конечно, скажу, потому что некоторые вещи полностью не устраивают. Их надо делать. Если тренер не доносит правильно… если я там говорю, что надо делать, а футболист не делает так, то мне тогда спрашивать с себя очень тяжело. А вот когда футболист делает, а я вижу, что это не работает, тогда это другая штука. Анализируем. Конечно, 0:5 - это неприятно, больно, но после каждого поражения думаем только о победе и хорошем. Сейчас у нас ЦСКА первого числа, хочется, пользуясь случаем, пригласить болельщиков, чтобы они нас поддержали. Мы постараемся выиграть.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
окончен Химки 0:5 Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
Идет 0 минута Оренбург 3:2 Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
Идет 0 минута ЦСКА Москва 0:0 Сочи 2.15 3.65 3.30
Идет 0 минута Краснодар 0:0 Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
20:07 · Кубок России
Галактионов: «Дорога заняла длительное время, но это нормальное явление для сегодняшнего дня»
20:00 · Кубок России
Точилин объяснил ротацию в «Сочи»
19:55 · Кубок России
Федотов: «Возникает вопрос по совмещению нашего календаря с играми международными»
19:51 · Кубок России
Агент Педриньо отреагировал на покер игрока в матче с «Химками»
19:51 · Кубок России
Гогниев: «Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1»
19:40 · Кубок России
​Врач ЦСКА высказался о сроках восстановления Дивеева
19:30 · Кубок России
ЦСКА - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:30 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:15 · Кубок России
​Педриньо – первый футболист с 1996 года, оформивший покер в матче Кубка России
19:07 · Кубок России
​Педриньо вошёл в историю «Локомотива»
19:01 · Кубок России
​Акинфеев – в составе ЦСКА на кубковый матч с «Сочи»
18:56 · Кубок России
​Педриньо оформил покер в гостях у «Химок»
18:47 · Кубок России
Педриньо оформил хет-трик в кубковой игре «Локомотива»
18:41 · Кубок России
Президент «Торпедо» Геркус прокомментировал поражение от «Урала»
18:23 · Кубок России
​Педриньо оформил дубль в игре с «Химками» - это первые голы бразильца в России
Все новости