Гогниев: «Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:5).

- 0:5 сегодня в этом матче. У вас есть понимание, почему так случилось?

- Сейчас, конечно, после игры есть понимание. Готовились, в принципе, проиграли вчистую. Было очень много моментов у «Локомотива». Могло и больше быть. Мы сделаем выводы. Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Но опять-таки же делаем выводы и двигаемся дальше. Дали людям поиграть некоторым. Это наша уже кухня. Я все равно поблагодарил ребят. Они старались.

Во всем всегда виноват, если мы виноватых ищем, тренер. Тренер делает какие-то выводы, он ставит состав. Поэтому за все отвечаю я. Будем двигаться дальше, у нас через два дня ЦСКА, поэтому посмотрим.

- Смена схемы по ходу игры, насколько она была оправдана? Обратная замена Ахмаева?

- Мы сейчас, по большому счету, присматриваемся. Только в процессе можем увидеть качества каждого футболиста. А каждая игра нам дает определенный карт-бланш для того, чтобы посмотреть. Мы смотрим и делаем выводы. Каждому футболисту был дан шанс в нашей команде. Мы сейчас примерно присмотрелись, поэтому будут, конечно, какие-то перестановки.

- Есть те, кто этот шанс не использовал?

- Конечно, есть. Но опять-таки, это наша кухня. Я сказал, что никого не буду обсуждать в плохом контексте, но там в лицо я, конечно, скажу, потому что некоторые вещи полностью не устраивают. Их надо делать. Если тренер не доносит правильно… если я там говорю, что надо делать, а футболист не делает так, то мне тогда спрашивать с себя очень тяжело. А вот когда футболист делает, а я вижу, что это не работает, тогда это другая штука. Анализируем. Конечно, 0:5 - это неприятно, больно, но после каждого поражения думаем только о победе и хорошем. Сейчас у нас ЦСКА первого числа, хочется, пользуясь случаем, пригласить болельщиков, чтобы они нас поддержали. Мы постараемся выиграть.