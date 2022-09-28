Титов сделал прогноз на матч «Химки» - «Локомотив»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о грядущем противостоянии «Химок» и столичного «Локомотив» в Фонбет Кубке России.

«Для «Локо» Кубок важен. Так было всегда. Тем более понятно, что в чемпионате ничего не получится. Ставлю на победу «Локомотива» с форой (-1). Класс и настрой должны решить», - приводятся слова Титова на страницах «РБ Спорта».

Поединок групповой стадии турнира состоится в Химках сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.

Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.