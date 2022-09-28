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Кубок России

Покер Педро и три голевые передачи Миранчука: «Локомотив» раскромсал «Химки» в Кубке России

28 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
окончен

В матче третьего тура группового этапа Кубка России сошлись «Локомотив» и «Химки».

Протокол игры  
Химки0:5Локомотив Москва
  20'Педринью Роша (0:1)
  36'Педринью Роша (0:2)
  50'Педринью Роша (0:3)
  59'Изидор Вильсон (0:4)
  61'Педринью Роша (0:5)
Митрюшкин АнтонДанилкин Егор 40' (Казанцев Данил ( 40') Филин АлександрТихий ДмитрийГлушаков ДенисИдову БрайнКамлашев Даниил 25' (Ахмаев Саид-Али ( 25'Долгов Александр 60') Магомедов БуттаКухарчук Илья 60' (Боженов Кирилл ( 60') Ломовицкий АлександрСадыгов Илья 46' (Руденко Александр Александрович ( 46')
Запасные: Юран АртёмГудиев ВиталийДавыдов ДенисЧёрный АртурЧежия ИраклийМалыхин ДмитрийГулиев Аяз
Худяков ДаниилМагкеев Станислав  52'Ненахов МаксимПедринью Роша 65' (Куликов Даниил ( 65') Едвай ТинТикнизян Наир 78' (Живоглядов Дмитрий ( 78') Карпукас Артём 65' (Раконьяц Марко ( 65') Керк Джирано 66' (Игнатьев Иван ( 66') Марадишвили КонстантинМиранчук Антон  76'Изидор Вильсон 66' (Камано Франсуа ( 66')
Запасные: Мампасси МаркКузьмичев ИванБагамаев АбдулаРаков ВадимСавин АндрейГильерме дос Сантос
28 сентября. Стадион "Arena Khimki (Khimki)".

Видео

0:1. Гол Габриэла Педро (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Габриэла Педро (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Педро Габриэля (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Педро Габриэля (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:3. Педро Габриэл оформляет хет-трик (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:3. Педро Габриэл оформляет хет-трик (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Руденко из офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Руденко из офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:4. Гол Вильсона Изидора (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:4. Гол Вильсона Изидора (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:5. Педро Габриэл сделал покер (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:5. Педро Габриэл сделал покер (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Идову вынес мяч с ленточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Идову вынес мяч с ленточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

Только завершилась пауза на международные матчи, а российские любители футбола уже переключились на Кубок России. Аутсайдеры группы А выясняли отношения в Подмосковье. «Локомотив» и «Химки» последний тур Кубка России завершали одинаково – били пенальти. Вот только «железнодорожники» переиграли «Краснодар» и заработали один балл (3:1), а подмосковные футболисты уступили «Пари НН» со счётом 5:3, оставшись на последней строчке в группе А.

С полной серьёзностью команды отнеслись к матчу Кубка России. Особенно это касается «Локомотива», бросившего в бой лучшие силы – Изидор, Керк, Миранчук, Педро Габриэл. Именно бразильцы и было суждено стать главным героем матча. С первых минут новичок «Локо» покорил своей техникой и скоростью, отлично смотрелся он на фоне обороны «Химок», которая ничего не могла поделать.

Сначала он легко убежал на дриблинге и пробил в ближний угол, но Митрюшкин выручил, а в середине тайма его забег по левому краю стал голевым. Миранчук забросил мяч на ход Педро, тот убежал от Камлашева, вышел на рандеву с Митрюшкиным и пробил под голкипером – 1:0. Примерно в том же стиле был забит и второй мяч. Опять передача Миранчука налево, там Педро качнул оппонента, чуть сместился к центру и пробил в угол – 2:0. Результат был сделан за первый тайм, но Педро на этом не остановился.

Вернувшись после отдыха, бразилец оформил хет-трик. Вы вряд ли удивитесь тому, как был забит мяч. Миранчук из центра катит левее, Габриэл смешается в противоход защитникам и бьёт в дальнюю «девятку» - 3:0. Оборона «Химок» совсем ничему не учится. А «Локомотив» продолжил раздевать хозяев на левом фланге. Теперь уже Габриэл чаще навешивал, что приводило к неприятным (но неточным) ударам Изидора и Керка.

«Химки» огрызнулись, забив из офсайда, но этим только разозлили гостей. На незасчитанный гол Руденко «Локо» ответил двумя засчитанными. Сначала Вильсон Изидор корявенько замкнул шикарный кросс Ненахова, протолкнув мяч мимо голкипера, а затем уже по шаблону забил Педро, которого вообще никто не встречал на левом фланге. Так много раз было в этом матче, поэтому точный удар и покер Габриэла уже никого не удивили – 5:0.

После такого тотального избиения Циннбауэр решил заменить Педро, а то ещё бразилец выработает голевую норму на сезон. Ушли также Керк, Карпукас, Изидор, а на поле появились Раконьяц, Игнатьев, Камано и Куликов. «Локомотив» создал ещё пару моментов, но Идову заблокировал удар Миранчука, а Митрюшкин спас после выстрела Камано. На пяти голах остановился «Локомотив» этим вечером, хотя мог громить «Химки» с двузначным счётом.

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28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
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