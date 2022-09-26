«Химки» на своём официальном сайте объявили о назначении Анара Мамедова на пост спортивного директора подмосковного клуба. Ранее о занимал должность руководителя селекционного отдела.

«Желаем Анару Азеровичу успехов в новой должности!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Также 28 сентября «Химки» проведут встречу с «Локомотивом» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.