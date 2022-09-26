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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Анар Мамедов — новый спортивный директор «Химок» официально

26 Сентября 2022 • 17:15 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
28.09 17:30

«Химки» на своём официальном сайте объявили о назначении Анара Мамедова на пост спортивного директора подмосковного клуба. Ранее о занимал должность руководителя селекционного отдела.

«Желаем Анару Азеровичу успехов в новой должности!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Также 28 сентября «Химки» проведут встречу с «Локомотивом» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Химки Анар Мамедов
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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