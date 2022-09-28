Булыкин: «Будем надеяться, что «Локомотив» выправит своё положение»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. Четыре гола забил нападающий московского клуба Педро Габриэл.

Его личный успех, а также победу команды прокомментировал бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин. Он пожелал Габриэлу быть столь же результативным в матчах чемпионата.

- Я думаю, «Химки» даже сейчас не уровень «Локомотива». И «железнодорожники» находятся не на своем месте в турнирной таблице. По игре: Педро — Педро Габриэл. Главное — чтобы он не останавливался на своём покере, а переложил всё это в чемпионат. И мы будем надеяться, что «Локомотив» выправит своё положение, а то у них критическая ситуация, - цитирует слова Булыкина «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.