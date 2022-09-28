В «Локомотиве» рассказали, почему Баринов пропускает матч с «Химками»

В московском «Локомотиве» сообщили, почему полузащитник Дмитрий Баринов не попал в заявку на матч 3-го тура Фонбет Кубка России с «Химками».

«Дмитрий Баринов вернулся из расположения сборной с простудой, и тренерским штабом было принято решение не задействовать игрока в сегодняшнем матче», — говорится в официальном телеграм-канале «Локомотива».

Сегодня, 28 сентября, «Локомотив» встретится в гостях с «Химками» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.ru.