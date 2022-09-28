«Локомотив» назвал состав на матч с «Химками»

В среду вечером «Локомотив» проведёт гостевой матч против «Химок» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Рулевой московской команды Йозеф Циннбауэр принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадивиши, Карпукас, Миранчук, Педро Габриэл, Керк, Изидор.

Матч между «Химками» и «Локомотивом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После двух туров групповой стадии «Локомотив» имеет в своём активе два очка, а «Химки» - одно.