Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Игнатьев рассказал, за счёт чего «Локомотив» разгромил «Химки»

29 Сентября 2022 • 10:10 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
окончен

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о победе над подмосковными «Химками» в матче групповой стадии Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» разгромили соперника со счетом 5:0.

«Нам удалось реализовать большое количество моментов. «Химки» играют в открытый футбол, у них появляются зоны, чем мы умеем пользоваться. Атака у нас мобильная и быстрая», - приводит слова нападающего издание Sport24.

Следующий матч «железнодорожники» проведут против екатеринбургского «Урала» в чемпионате России. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 1 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Иван Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
11:12 · Кубок России
Максим Деменко: «Матч «Оренбург» с «Динамо» можно назвать самым красивым камбэком этого сезона» эксклюзив
10:59 · Кубок России
Игонин: «У «Зенита» запас прочности больше, чем у «Спартака»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Сторожук рассказал, за счёт чего «Краснодар» сумел обыграть «Пари НН»
10:10 · Кубок России
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Локомотив» разгромил «Химки»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Майга считает, что «Пари НН» показал достойную игру против «Краснодара»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Литвинов уверен, что «Краснодар» способен выиграть Кубок страны
08:45 · Кубок России
Павлюченко дал уверенный прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»
08:04 · Кубок России
Защитник «Спартака» Денисов: «Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в Кубке России»
06:23 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» одержало лишь одну победу в четырёх матчах
02:16 · Кубок России
Мостовой считает, что «Зенит» обыграет «Спартак» в кубковом матче
28 Сентября
23:53 · Кубок России
Нобоа прокомментировал поражение «Сочи» в кубковом матче с ЦСКА
23:21 · Кубок России
Галактионов: «Играли качественно, но результат не получили»
23:03 · Кубок России
Федотов ждёт возвращения Щенникова
22:55 · Кубок России
Федотов - о разговорах на тему мобилизации: «Только этим и спасались - нашей работой и нашей игрой»
22:54 · Кубок России
Президент «Урала»: «Выигрывать всегда приятно, это поднимает боевой дух»
Все новости