Игнатьев рассказал, за счёт чего «Локомотив» разгромил «Химки»

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о победе над подмосковными «Химками» в матче групповой стадии Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» разгромили соперника со счетом 5:0.

«Нам удалось реализовать большое количество моментов. «Химки» играют в открытый футбол, у них появляются зоны, чем мы умеем пользоваться. Атака у нас мобильная и быстрая», - приводит слова нападающего издание Sport24.

Следующий матч «железнодорожники» проведут против екатеринбургского «Урала» в чемпионате России. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 1 октября.