Тихий — о поражении от «Локомотива»: Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался после поражения от «Локомотива» (0:5).

«Результат — 5:0. Вышло так, потому что команда в процессе становления. Работаем очень много, у нас тренировочная работа, мы в процессе», — передает слова Тихого «Чемпионат».

Футболист отметил, что ничего страшного не видит в таком поражении, сейчас команда по-другому действует в атаке, ведь год назад играли автобусом, нужно немного добавить в физическом плане, и результат будет другой.

«Локомотив» разгромно победил «Химки» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 5:0.