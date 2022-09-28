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Тихий — о поражении от «Локомотива»: Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае

28 Сентября 2022 • 20:28 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
окончен
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался после поражения от «Локомотива» (0:5).
«Результат — 5:0. Вышло так, потому что команда в процессе становления. Работаем очень много, у нас тренировочная работа, мы в процессе», — передает слова Тихого «Чемпионат».
Футболист отметил, что ничего страшного не видит в таком поражении, сейчас команда по-другому действует в атаке, ведь год назад играли автобусом, нужно немного добавить в физическом плане, и результат будет другой.
«Локомотив» разгромно победил «Химки» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 5:0.

                            

            
            

                
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                                            Евро-Футбол.Ру,
                                        
                

                                    

                                                    
                                Локомотив Москва                            
                                                    
                                Химки                            
                                                    
                                Дмитрий Тихий                            
                                            

                            

            
            
            
            
            

                            
                

                    
                    

                        
                        
                        
                    

                

            

    
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                                окончен                            
                            
                                Урал                            
                            
                                1:0                            
                            
                                Торпедо Москва                            
                            
                                                            
                        

                                            

                            
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                                Химки                            
                            
                                0:5                            
                            
                                Локомотив Москва                            
                            
                                                            
                        

                                            

                            
                                окончен после пенальти                            
                            
                                Оренбург                            
                            
                                2:2                            
                            
                                Динамо Москва                            
                            
                                                            
                        

                                            

                            
                                Идет 0 минута                            
                            
                                ЦСКА Москва                            
                            
                                1:1                            
                            
                                Сочи                            
                            
                                
    2.15
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                                Идет 0 минута                            
                            
                                Краснодар                            
                            
                                0:0                            
                            
                                Пари НН                            
                            
                                                            
                        

                                            

                            
                                29.09  15:00                            
                            
                                Ахмат                            
                            
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                                29.09  17:30                            
                            
                                Факел                            
                            
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                                29.09  20:30                            
                            
                                Спартак Москва                            
                            
                                ...                            
                            
                                Зенит                            
                            
                                
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    4.10
    1.85

                            
                        

                                    

                    

        

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Сегодня, 28 Сентября
                        

                            

                                21:25 · Кубок России                            


                            
                                Идову — о поражении от «Локомотива»: «Не могу упрекнуть парней»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                21:23 · Кубок России                            


                            
                                Литвинов: «Постараемся достойно ответить на два поражения от «Зенита» в этом сезоне»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                21:13 · Кубок России                            


                            
                                Президент «Оренбурга»: «Нам помогли футбольные боги»                            
                                                    

                    

                                                    









                                                

                                                

                            

                                20:59 · Кубок России                            


                            
                                Педриньо: Я впервые в карьере забил четыре гола                            
                                                            
                                    
                                    1
                                
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:55 · Кубок России                            


                            
                                Йоканович: «Голы «Оренбурга» случились из-за наших ошибок»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:49 · Кубок России                            


                            
                                Как «Динамо» провалило концовку матча с «Оренбургом» - видео                            
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                                20:48 · Кубок России                            


                            
                                Едвай прокомментировал покер Педриньо в ворота «Химок»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:28 · Кубок России                            


                            
                                Тихий — о поражении от «Локомотива»: Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:24 · Кубок России                            


                            
                                Циннбауэр: «Мы хорошо вошли в игру»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:10 · Кубок России                            


                            
                                Сторожук: «Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть нотка разочарования»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:07 · Кубок России                            


                            
                                Галактионов: «Дорога заняла длительное время, но это нормальное явление для сегодняшнего дня»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:00 · Кубок России                            


                            
                                Точилин объяснил ротацию в «Сочи»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                19:55 · Кубок России                            


                            
                                Федотов: «Возникает вопрос по совмещению нашего календаря с играми международными»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                19:51 · Кубок России                            


                            
                                Агент Педриньо отреагировал на покер игрока в матче с «Химками»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                19:51 · Кубок России                            


                            
                                Гогниев: «Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1»                            
                                                    

                    

                    
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