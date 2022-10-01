Изидор хочет выиграть Фонбет Кубок России

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор выразил желание выиграть Фонбет Кубок России в текущем сезоне.

«Я сконцентрирован только на победах. Самое важное — побеждать с «Локомотивом». Мы выиграем все матчи Кубка. Обязательно», – заявил французский нападающий «железнодорожников» в интервью«Спорт-Экспрессу».

Игрок также отметил, что не знает, где окажется его коллектив по итогам сезона Российской премьер-лиги после ужасного старта. Вильсон сказал, что команда будет работать над достижением результата.

Напомним, что после трети проведённых матчей «Локомотив» находится лишь на 12-м месте в таблице РПЛ.

