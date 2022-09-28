Идову — о поражении от «Локомотива»: «Не могу упрекнуть парней»

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:5) в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Единственное, что не могу упрекнуть парней: все старались и отдавались. Обидно, что проделали хорошую работу. Идея, философия игры Спартака Артуровича ясна — просто надо ее исполнять», — приводит слова Идову «Чемпионат».

Футболист заявил, что присутствуют индивидуальные ошибки, их необходимо исправлять и делать правильные выводы. Идову отметил, что вратарь команды Антон Митрюшкин провел хорошую игру, но пропустил пять мячей, обидно за него, но такое иногда бывает.