Габриэл - шестой игрок в истории Кубка России, забивший четыре или более голов за матч

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. Четыре гола забил нападающий московского клуба Педро Габриэл.

Как оказалось, это был шестой случай, когда футболист забил четыре или более мячей за свою команду в матче Кубка России. Пять раз были забиты по четыре мяча, причем в последний раз это случилось аж в 1998 году в исполнении Сергея Полстянова из липецкого «Металлурга» - его клуб обыграл брянское «Динамо» со счетом 8:1.

Еще трое игроков, которые забивали по четыре гола - это Роман Орещук (18 апреля 1993, ЦСКА-2 - «Космос-Квест» 8:1), это Рустам Фахрутдинов (2 августа 1993, КАМАЗ - «Металлург» 6:0), Константин Парамонов (21 апреля 1996, «Амкар» - «Динамо» Приморье 6:0.

А вот Александр Кержаков 7 августа 2004 года забил пять голов в ворота «Иртыша», и его «Зенит» победил со счетом 7:1.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.