Керк: «Главное - победа»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. Четыре гола забил нападающий московского клуба Педро Габриэл.

Его личный успех, а также победу команды прокомментировал полузащитник московского «Локомотива» Джирано Керк.

- Да, сегодня мы сыграли хорошо и выиграли. Главное — победа. Мы были не в лучшем положении, но сейчас стараемся исправить все ошибки. После дерби мы будем стараться совершенствоваться в каждой игре. Габриэл сыграл на десять баллов, - цитирует слова Керка Sport24.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.