Колосков: «Буду радоваться покеру»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. Четыре гола забил нападающий московского клуба Педро Габриэл. Его результативность удивила почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова.

- Будем радоваться покеру. Молодец, что тут скажешь. Но выводов по одному матчу делать не стоит. Пусть он и дальше забивает, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Колосков.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.