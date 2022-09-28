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Кубок России

​Педриньо оформил покер в гостях у «Химок»

28 Сентября 2022 • 18:56 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
окончен

Педриньо поймал кураж и продолжает забивать в матче третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Химок». На 61-й минуте 22-летний бразильский вингер в четвёртый раз расписался в воротах соперника, оформив таким образом покер. Педриньо, или Педро Габриэл, установил на табло счёт 0:5.

Отметим, что в предыдущих играх за «Локомотив» Педриньо не забивал – это его первые голы в России.

Педриньо перебрался в «Локомотив» из «РБ Брагантино» три недели назад. Бразилец заключил контракт на четыре сезона.

Следить за дальнейшим развитием событий в кубковом матче между «Химками» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Педро Габриэл
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окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
окончен Химки 0:5 Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
Идет 0 минута Оренбург 3:2 Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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