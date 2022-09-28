​Педриньо оформил покер в гостях у «Химок»

Педриньо поймал кураж и продолжает забивать в матче третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Химок». На 61-й минуте 22-летний бразильский вингер в четвёртый раз расписался в воротах соперника, оформив таким образом покер. Педриньо, или Педро Габриэл, установил на табло счёт 0:5.

Отметим, что в предыдущих играх за «Локомотив» Педриньо не забивал – это его первые голы в России.

Педриньо перебрался в «Локомотив» из «РБ Брагантино» три недели назад. Бразилец заключил контракт на четыре сезона.

Следить за дальнейшим развитием событий в кубковом матче между «Химками» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции.