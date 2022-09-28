Педриньо: Я впервые в карьере забил четыре гола

Нападающий «Локомотива» Педриньо поделился эмоциями о своём покере в ворота «Химок».

«В 2020 году у меня был хет-трик в ворота «Атлетико Паранаэнсе», но четыре гола забил впервые в карьере. Я очень этому рад. Слава богу, что господь помог сделать мне этот подвиг», — передает слова Педриньо «Чемпионат».

Игрок заявил, ему рассказали о том, что в истории «Локомотива» был футболист, который оформлял покер, но это было очень давно.

«Железнодорожники» крупно разгромили «Химки» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 5:0, четыре мяча на счету Педриньо, еще один гол забил Вильсон Изидор.