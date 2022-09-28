​Педриньо вошёл в историю «Локомотива»

В среду вечером «Локомотив» проводит гостевой матч против «Химок» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Бразилец Педриньо, который перебрался в стан «железнодорожников» три недели назад, успел отметиться четырьмя забитыми голами в этом матче. Как сообщает телеграм-канал «Европейский Паровоз», Педриньо стал первым игроком «Локомотива» в российской истории, который оформил покер в официальном матче.

Напомним, что Педриньо, или Педро Габриэл, перебрался в «Локомотив» из «РБ Брагантино». 22-летний вингер подписал контракт сроком на четыре сезона. Голы в матче с «Химками» стали для футболиста первыми в России.