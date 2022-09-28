Куликов: «Габриэл выделяется на тренировках»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Локомотив» переиграл с разгромным счетом 5:0 «Химки», добившись самой крупной победы в текущем сезоне. Четыре гола забил нападающий московского клуба Педро Габриэл. Его результативность порадовала полузащитника московской команды Даниила Куликова, который подтвердил, что Габриэл выделяется среди остальных игроков «железнодорожников».

- Если в целом по игре говорить, то играли в атаку, реализовали свои моменты. Выделяется ли Габриэл на тренировках? Выделяется, но не прям чтобы топ, - заявил Куликов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.