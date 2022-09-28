​Педриньо впервые забил за «Локомотив»

Бразильский вингер Педриньо забил дебютный гол за «Локомотив». 22-летний футболист расписался в воротах «Химок» в матче третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России.

Напомним, что в летнее трансферное окно Педриньо перебрался в «Локомотив» из стана бразильского «РБ Брагантино». Бразилец подписал контракт с московским клубом на четыре сезона.

Следить за кубковым матчем между «Химками» и «Локомотивом» во всех подробностях можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в необычном формате с групповым этапом для клубов РПЛ.