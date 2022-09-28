Агент Педриньо отреагировал на покер игрока в матче с «Химками»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педриньо, поделился мнением о покере игрока в матче с «Химками».

«Как я и говорил, Педриньо просто ас», — цитирует слова Гарсии «РБ Спорт».

Агент рассказал, что у игрока имеется итальянский паспорт, ранее были переговоры с клубами из других стран, но с «Локомотивом» переговоры оказались самыми эффективными.

«Локомотив» разгромил «Химки» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 5:0. Бразилец Педриньо оформил покер в этой встрече.

«Железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трех матчей.