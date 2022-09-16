Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «красно-белых» над «Факелом» со счетом 3:0.

«Игра была, как тренировка. Я после второго гола даже и смотреть не стал. До игры посмотрел составы и увидел в составе «Факела» людей, которые вообще на стадион первый раз в жизни приехали, наверное. Непонятно, кто это был. Было очевидно, что «Спартак» легко выиграет. «Красно-белые» играли процентов на 70 основой. Неинтересно было, потому что «Спартак» почти ходил пешком и все равно выиграл.

Похож ли Кубок с таким форматом на товарищеский турнир? Мы же понимаем, почему его таким сделали. Мы же забанены везде, а количество игр нужно увеличить. Поэтому и пришли к такому формату. Кому-то он на руку, кому-то нет. Можно играть вторыми составами. Очки можно набирать, даже проиграв. Матч «Спартака» и «Факела» не показатель. «Спартак» же тоже особо ничего не сделал. Просто у «Факела» играла детвора, как я называю», - сказал Мостовой.