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Кубок России

Шишкин — о победе «Спартака» над «Факелом»: «По игре всё закономерно»

 
17 Сентября 2022 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Факел
окончен

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу «красно-белых» в матче 2-го тура Фонбет Кубка России над «Факелом» (3:0).

«По игре, и по счету все закономерно. Не сказать, что «Спартак» феерил, но все достаточно уверенно сложилось в эпизоды, где «красно-белые» реализовали моменты и спокойно довели дело до победы», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что «Факел» не наиграл на гол в этой встрече. Эта победа может вдохновить «Спартак» после неудачных результатов в последних матчах чемпионата России, добавил Шишкин.

«Красно-белые» возглавляют турнирную таблицу Фонбет Кубка России группы В, набрав шесть очков после двух матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Роман Шишкин
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