Абаскаль возвращается к конспектам Тедеско: «Спартак» показал, что может быть другим

В четверг «Спартак» легко разобрался с «Факелом» в Кубке России, забив три безответных гола. Благодаря этому успеху «красно-белые» возглавили таблицу группы В. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

После двух поражений в Премьер-лиге «Спартаку» было важно победить в Кубке. Просто чтобы кризис не затянулся. Да и соперник был для того подходящий. «Факел» на выходных одержал первую победу в сезоне, причём над «Локомотивом». Тем не менее воронежцы по составу серьёзно уступают «Спартаку». Да и подопечные Абаскаля недавно уже громили «Факел».

Однако Абаскаль решил использовать этот матч не только для поднятия морального духа, но и для проверки новой схемы. «Спартак» впервые под руководством испанца вышел с тремя центральными защитниками, отказавшись от ромба в середине поля. В минувшем туре Валерий Карпин образцово показал слабые места «красно-белых», и Абаскаль тут же на это отреагировал.

Забавно, что первые минуты матча с «Факелом» отчасти напомнили времена Доменико Тедеско. «Спартак» отдал мяч, потом быстро распрямил пружину контратаки и забил гол. Даже немного жаль, что «красно-белые» уже на четвёртой минуте повели в счёте, что помешало чистоте проведения эксперимента. Интересно, что бы делал «Спартак», если бы «Факел» оборонялся бы дольше. И всё же по ходу первой половины игры было заметно, что «красно-белые» будто заманивали воронежцев, чтобы разжимать пружины контратак. Правда, слишком заметны были проблемы на флангах, где ни Рассказов, ни Классен толком не подключались к нападению и не создавали должное напряжение.

Понятное дело, что «Факел», который к тому же в матче Кубка выставил не оптимальный состав, нельзя считать достойной проверкой. Тем не менее мы увидели, что Абаскаль ищет новые формы игры. Даже забавно, что Руй Витория, сменив Тедеско, начинал с двумя центральными защитниками, но уже осенью прошлого года всё чаще возвращался к схеме с тремя. Теперь и Абаскаль с пары перешёл к трио. Пока непонятно, насколько это станет основным вариантом, но уже ясно, что испанец такой вариант готов использовать. Тренерскому штабу «Локомотива» накануне встречи в ближайшем туре придётся поломать голову, к чему готовиться.

Никуда не уйти от обсуждения Павла Мелёшина, который забил во втором кубковом матче подряд. На самом деле пока трудно сложить о нём какое-то полное впечатление. Какие он показал сильные качества за два матча, чем выделялся? Пожалуй, на ум приходит только одно: похоже, что у Мелёшина прекрасно развито голевое чутье, он понимает, где надо оказаться. В четверг вратарь «Факела» дважды отбивал мяч ровно в ту зону, где молодой нападающий «Спартака» оказывался совсем один. В первый раз Мелёшин забил, во второй раз не стал трогать мяч, потому что тот и так залетел в сетку. Молодой нападающий, кажется, прекрасно чувствует эпизоды, что очень важно для форварда. Однако в остальном, конечно, ему надо добавлять.

Можно также отметить, что Миха Мевля в четверг занимал позицию в центре тройки защитников. Далеко идущие выводы из этого делать рановато, но, возможно, Абаскаль видит в нём больше надёжности именно по оборонительным действиям. С другой стороны, это развязывало руки Маслову и особенно Джикии, которые подключались к атакам. Возможно, как раз основной смысл был в этом. Мевля в прошлом не запомнился умением начинать атаки или участвовать в них. Жаль, что Маслов вновь получил травму. У Абаскаля и так полный лазарет, и потеря очередного игрока не радует. Правда, есть надежда, что защитник, который так настрадался от травм, быстро вернётся в строй.

Так или иначе, за «Спартаком» всё также интересно наблюдать. Он меняется, развивается и точно развлекает поклонников и любителей футбола.