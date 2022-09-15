Абаскаль оценил игру 18-летнего Мелёшина против «Факела»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил перформанс 18-летнего Павла Мелёшина в матче Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом».

Форвард открыл счет уже на четвертой минуте, что стало его вторым взятием ворот за основной состав москвичей. Столичный клуб выиграл со счетом 3:0.

«Могу только порадоваться за него. Он действительно провел хороший матч, забил гол. У него идет процесс, в котором не нужно торопиться. Для молодого футболиста важно прочувствовав каждый шаг, ему нужно расти», – заявил испанский специалист в послематчевом интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что красно-белые выиграли второй матч на групповой стадии Фонбет Кубка России и вышли на первое место в квартете. Другими соперниками являются «Зенит» и «Крылья Советов».

