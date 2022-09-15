Рассказов — о дебюте Мевли: Все друг друга знают, поэтому нам комфортно

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопрос о дебюте Михи Мевли в матче с «Факелом» (3:0).

«Как игралось с Мевлей в обороне? Отлично игралось (смеется). Он только влился совсем недавно. Так как он много играл в России, никаких проблем нет», — передает слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что все знают друг друга, поэтому было комфортно.

Напомним, Мевля пополнил состав «красно-белых» на правах свободного агента. Он дебютировал за «Спартак» сегодня, 15 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Факела» (3:0).

«Гладиаторы» возглавили турнирную таблицу группы В, набрав шесть очков в двух играх.