Маслов прокомментировал своё повреждение в игре против «Факела»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился информацией о полученной травме в матче 2-го тура Фонбет Кубка России с «Факелом».

«Да, у меня проблемы с голеностопом, немного ушел голеностоп, так что, думаю, на сегодня все. Серьезное ли что-то? Не знаю, посмотрим с доктором. Просто на данный момент голеностоп начал оттекать и не комфортно себя чувствую, то есть нога немного проваливается, так что посмотрим», — приводит слова Маслова пресс-служба «красно-белых».

Футболист покинул поле в перерыве матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Факела», его место занял Никита Чернов. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.