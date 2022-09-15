Мостовой считает, что «Факел» доставит «Спартаку» проблемы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 2-го тура Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Факелом».

«Факел» может создать проблемы, тем более сегодняшнему «Спартаку», который задрожал немного», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что воронежский клуб выставит на матч основной состав, а «красно-белые» будут использовать ротацию.

Встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом» состоится сегодня, 15 сентября, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.