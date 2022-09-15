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Кубок России

Кечинов — о матче «Спартак» - «Факел»: «В таких играх может произойти всё что угодно»

 
15 Сентября 2022 • 16:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
Через 0 ч. 54 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о том, чего он ждёт от матча 2-го тура Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Факелом».

«В таких играх может произойти все что угодно. Наверняка «Факел» будет играть сильным составом. Не думаю, что на «Спартак» они будут выходить вторым составом», — цитирует слова Кечинова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что состав «Спартака» будет смешанным, как это было в матче с «Крыльями Советов».

Встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом» состоится сегодня, 15 сентября, начало игры запланировано на 17:30 по мск. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.

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Спартак Москва Факел Валерий Кечинов
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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