Абаскаль - о травмах «Спартака»: «Хотелось бы меньше сумрака во всех смыслах»

Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме защитника Павла Маслова. Игрок получил повреждение по ходу поединка второго тура группового этапа Фонбет Кубка России против воронежского «Факела» (3:0).

«Надеюсь, что ничего серьезного. С наступлением осени и уходом теплой погоды нас стали преследовали травмы. Хотелось бы меньше сумрака во всех смыслах», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Следующий матч «красно-белые» проведут против московского «Локомотива» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 19 сентября.