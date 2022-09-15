Мелёшин забил сам и не стал отнимать гол у Промеса: «Спартак» вновь разгромил «Факел»

«Спартак» уверенно разобрался в «Факелом» в кубке России и возглавил группу В в кубке России. Ещё в первом тайме вновь забил Павел Мелёшин, а потом благородно не стал отнимать гол у Промеса. После перерыва ещё забил Соболев.

Видео

1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 3:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

В четверг прошёл заключительный матч второго тура группового этапа кубка России. «Спартак» дома принимал «Факел» и мог стать единоличным лидером квартета В. В среду «Зенит» проиграл «Крыльям Советов», и после этого только «красно-белые» могли набрать стопроцентное количество баллов. В свою очередь «Факел» в случае успеха мог догнать троих других участников группы.

Абаскаль решил поэкспериментировать в этом матче, выпустив трёх центральных защитников с первых минут. Возможно, это ответ испанца на ошибки «красно-белых» в обороне в последних матчах. «Спартак» на первых минутах отдал мяч сопернику, чем сам же быстро воспользовался. Хозяева провели быструю атаку, первый темп которой захлебнулся. Однако затем мяч отскочил на левый угол штрафной к Промесу, который сходу пробил, Городовой парировал футбольный снаряд в сторону, но получилось точно на Мелёшина, который не промахнулся мимо пустых ворот. Таким образом, молодой форвард забил уже второго свой гол в двух матчах кубка России.

Игра шла почте без середины поля, но попытки «Факела» подходить к воротам «Спартака» не завершались ударами. «Красно-белые» же действовали конкретнее. Вскоре мог забить Промес, когда он попытался с углового прямым ударом забить, но Городовой с трудом в падении вытащил мяч из ближнего угла. Затем голландец попытался исполнить что-то из арсенала Дениса Бергкампа, когда пытался принять мяч спиной к воротам, прокинуть его себе на ход, одновременно разворачиваясь, но немного потерял равновесие и нанести удар не смог. В ответ на это Акбашев слева ворвался в штрафную, оказался с глазу и на глаз с Максименко и бил в дальний угол, но вратарь москвичей спас команду.

После этого темп матча спал. «Спартак» вновь отдал мяч «Факелу», но атаки воронежцев завершались неточными передачами. За десять минут до конца первого тайма «красно-белые» в одной из вылазок удвоили счёт. Игнатов сделал разрезающую передачу вперёд, Промес юркнул мимо двоих защитников и пробил, но Городовой мяч задел. Футбольный снаряд отлетел по странной траектории, и Мелёшин мог забивать вновь. Однако молодой форвард оценил ситуацию, понял, что мяч и так залетит в ворота и демонстративно не стал его трогать. Можно лишь поаплодировать юному нападающему, что он не погнался за личной статистикой.

За пять минут до перерыва Акбашев здорово навесил справа, но удар Максимова головой оказался неточным. В компенсированное время к первому тайму Магаль решился на дальний удар, и Максименко не без труда переправил мяч на угловой. К сожалению, ещё в первом тайме очередную травму получил Павел Маслов, и в перерыве вместо него вышел Чернов.

В начале второго тайма Игнатов сделал ещё одну разрезающую передачу вперёд, Мелёшин в падении пытался пробить, но лишь немного задел мяч, тот попал в Городового, отскочил в защитника «Факела» и отлетел за пределы поля. Затем Зобнин из пределов штрафной справа прострелил на угол вратарской, откуда Мелёшин пробил неточно.

В середине второго тайма мяч едва не залетел в ворота «Спартака». После навеса справа мяч попал в Калинина и полетел в противоход Максименко в угол ворот. Однако вратарь «красно-белых» сумел сориентироваться и спасти. После этого «Факел» прибавил и пытался возродить интригу. За восемнадцать минут до конца матча Аппаев забил, но арбитры отменили взятие ворот «Спартака» из-за офсайда. В ответ «красно-белые» довели счёт до разгромного. Джикия прошёл к линии штрафной, покатил в центр на Соболева, который с разворота из радиуса пальнул точно в нижний угол. Таким образом, «Спартак» во второй раз за этот сезон разгромил «Факел», напомним недавно «красно-белые» в рамках Премьер-лиги выиграли в Воронеже 4:1. Благодаря этому успеху «красно-белые» возглавили группу В со стопроцентным результатом очков после двух матчей.

Следующий тур кубка России состоится через две недели. «Спартак» проведёт заключительный домашний матч на этой стадии – против «Зенита». «Факел» же также на родной арене примет «Крылья Советов». Пока, правда, в обоих клубах думают о матчах Премьер-лиги. В воскресенье «Спартак» примет «Локомотив», а «Факел» отправится в гости к «Сочи».