Баженов обозначил кубковую проблему «Спартака»

Бывший нападающий московского ЦСКА Никита Баженов поделился своими опасениями накануне кубкового матча с воронежским «Факелом». Команды сыграли уже между собой в чемпионате, «Спартак» выиграл, у «Факела» между тем сменился тренер, и Баженов считает, что у «Спартака» могут возникнуть проблемы кадрового состава - слишком много травмированных, из-за чего нет возможности делать ротацию.

- У «Спартака» людей на замену по сути нет — будут играть теми, кто есть. То же самое касается и «Факела». По большому счету, у них нет сейчас возможности делать какую‑то ротацию. К сожалению, все‑таки очень много у спартаковцев травмированных, - заявил Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ».