​18-летний Мелёшин забил второй гол за «Спартак» в третьей игре

В последнее время главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подтягивает к основной обойме 18-летнего нападающего Павла Мелёшина. В среду футболист расписался в воротах «Факела» в матче второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. Мелёшин оказался в нужное время в нужном месте и успешно сыграл на добивании.

Гол в ворота «Факела» стал вторым для Павла Мелёшина за первую команду «Спартака». Ранее нападающий расписывался в воротах «Крыльев Советов» - тоже в кубковой игре.

Отметим, что второй гол Мелёшин забил в третьей игре за «Спартак». Ещё один раз нападающий выходил на поле в матче чемпионата России.