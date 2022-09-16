Гендиректор «Спартака» высказался о разгроме «Факела»

Евгений Мележиков, который занимает пост генерального директора московского «Спартака», высказался о крупной победе «красно-белых» над воронежским «Факелом» в групповом раунде Фонбет Кубка России. «Народная команда» выиграла со счетом 3:0.

«Доволен ли матчем с «Факелом»? А как не быть довольным, когда победа?» - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Следующий матч «Спартак» проведет против столичного «Локомотива» в рамках десятого тура чемпионата России. Поединок состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.

После девяти туров подопечные Гильермо Абаскаля идут на пятом месте в таблице РПЛ.