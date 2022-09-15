Мевля: «Дебют? Мы выиграли — это самое главное»

Защитник «Спартака» Миха Мевля ответил на вопрос о своём дебютном матче за «красно-белых». Новичок московского клуба вышел в стартовом составе в игре 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Факела», в котором «Спартак» одержал победу со счетом 3:0.

«Как дебют? Ну, мы выиграли — это самое главное сегодня. «Красно-белые» цвета? Мне нравятся, все отлично», — передает слова Мевли «Спорт-Экспресс».

В предстоящем матче «Спартак» примет на своем поле «Локомотив» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.