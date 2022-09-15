В четверг вечером «Спартак» проведёт домашний матч против «Факела» в рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. Футболисты московской команды выйдут на поле в особенной форме. Она приурочена в 875-летию города Москва.

В нижней части футболок можно увидеть изображение силуэтов зданий Москвы, а также надпись: «Дорогая моя столица, золотой мой «Спартак-Москва».

Фотографии пресс-службы «Спартака» можно увидеть ниже.

Матч «Спартак» - «Факел» стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.