Защитник «Спартака» Маслов получил травму в матче с «Факелом»

Футболист московского «Спартака» Павел Маслов получил повреждение в игре 2-го тура Фонбет Кубка России с «Факелом».

Игрок получил удар по ноге во время одного из эпизодов, в результате чего у него появился оттек голеностопа. Он доиграл первый тайм с уже имеющейся травмой, а в перерыве встречи его заменил Никита Чернов.

Напомним, 22-летний Маслов пропустил весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы. В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырех встречах во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

На данный момент «Спартак» принимает «Факел» в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, за прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.