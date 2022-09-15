Промес обошел Тихонова в списке бомбардиров «Спартака»

Нидерландский лидер московского «Спартака» Куинси Промес обошёл Андрея Тихонова в списке бомбардиров столичного клуба.

Атакующий футболист отличился в матче групповой стадии Кубка России против воронежского «Факела», открыв счёт в поединке на 34-й минуте.

Теперь на счету Промеса 90 голов, и по этому показателю он сравнялся с легендой «красно-белых». Однако, у Куинси большее количество забитых мячей с игры, и нидерландец вышел на седьмое место среди голеадоров «Спартака».

Следующей отметкой станет 106 голов. Именно столько забил находящийся на шестой строчке Егор Титов.