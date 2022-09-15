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«Спартак» разбил гостей из Воронежа: изучаем, кто принёс «красно-белым» первую победу в сентябре

 
15 Сентября 2022 • 20:43 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Факел
окончен

Ставим оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Вот и эксперименты подъехали. Вместе с Михой Мевлей «Спартак» получил не только нового центрального защитника, но и схему с тремя центральными защитниками. Абаскаль не только дал волю ротации, но и изменил формацию. Получилось отлично, если смотреть только на счёт. Но нужно учитывать разницу в классе и что у «Факела» явно нет сил на пределе играть две игры в неделю. Да и по игре гости смотрелись не совсем грустно, свои моменты создали. Однако закономерность победы «Спартака» отрицать тоже нельзя, москвичи взяли своё на классе.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 11:7, в створ – 6:5, угловые – 4:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва3:0Факел
(1:0) Мелёшин Павел4'  
(2:0) Промес Куинси34'  
(3:0) Соболев Александр76'  
Максименко АртёмКлассен ЛеонДжикия Георгий  31'Мевля Миха 85' (Шитов Виталий ( 85') Маслов Павел 46' (Чернов Никита ( 46') Рассказов НиколайИгнатов Михаил Александрович 60' (Соболев Александр ( 60') Пруцев Данил  80'Зобнин Роман 60' (Соболев Александр Сергеевич ( 60') Промес КуинсиМелешин Алексей 74' (Денисов Даниил ( 74')
Запасные: Умяров Наиль  64'Селихов АлександрХлусевич ДаниилВолков МихаилРыбус МацейЗиньковский АнтонШитов Артём
Городовой АлексейДашаев АсланСмирнов МихаилМагаль РусланБожин Сергей 46' (Калинин Илья ( 46') Мастерной ВладиславАкбашев Роман 55' (Брызгалов Сергей ( 55') Шаваев АлиханЧерняков Даниил 55' (Гонгадзе Георгий ( 55') Максимов Максим  36' 67' (Аппаев Хызыр ( 67') Ивахнов Матвей 55' (Дмитриев Олег ( 55')
Запасные: Мендель АндрейСвинов ИльяЧеров ВасилийСуслов КириллЕршов НикитаМорозов ЕвгенийКалинин ИгорьКвеквескири ИраклийШляков Евгений
15 сентября. Стадион "Otkrytiye Arena (Moscow)".

Видео

1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Павла Мелешина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Не так часто «Факел» угрожал воротам, но Максименко можно похвалить за уверенный матч. Не терялся на выходах, спас в эпизодах с опасными ударами Максимова и Магаля, наконец, оставил свои ворота на замке. Пусть и Аппаев сумел распечатать голкипера из офсайда.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 6,0. Без блеска, но надёжно действовал и Рассказов, правда, совершивший гораздо меньше полезных действий. Дважды пропустил опасный навес из своей зоны, три раза уверенно сыграл в отборе.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,5. Абаскаль дебютировал схемой из трёх центральных защитников. Дебют явно удался, пусть и не стоит перехвалить «красно-белых» за матч с «Факелом». Оставили свои ворота в неприкосновенности, плотность в центре создавали необходимую, а Джикия ещё полбалла получает за голевую передачу.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

МИХА МЕВЛЯ – 6,5. Дебют схемы с тремя защитниками, дебют Михи Мевли в составе «Спартака». Смотрелся неплохо, два раза из трёх выиграл верх, отметился двумя перехватами. Но не встретил Магаля однажды, позволив тому опасно пробить.

ЛЕОН КЛАССЕН – 6,0. Пассивность флангов в атаке стала главной причиной средних оценок. Ни разу Леон не выполнил обостряющую передачу в штрафную площадь, а сам пропустил два резвых прохода Алихана Шаваева.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Огромный объём работы в центральной зоне сделал Даниил Пруцев, подчищавший за Зобниным и Игнатовым, увлечёнными атакой. Иногда разрывался, не успевая к эпизодам. Из минусов – жёлтая карточка за симуляцию, совсем необязательная.

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РОМАН ЗОБНИН – 7,0. Очень активен был Роман, освоивший профессиональные смещения на левый фланг. Отлично обостряет, взаимодействует с Промесом. Сегодня Зобнин выдал три острых прострела и только неточность партнёров не позволила ему стать заработать ассист.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 8,0. Классно смотрелся Игнатов, просто блистал разрезающими пасами, выполнив больше всех опасных передач в последнюю треть – 5. Начал первую голевую атаку, затем отличным пасом оформил ассист на Промеса. Такой же момент создал для Мелёшина, играл только на обострение.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Уже по традиции Куинси Промес оказывает огромное влияние на игру «Спартака». Опасно пробил, после чего отличился Мелёшин, сам забил, успокоив «Факел» и ещё дважды создавал моменты партнёрам, а также пытался дать красоты, закрутив в створ от угла поля.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 8,0. Отличные открывания у Мелёшина, чувство мяча, чтение игры. Не хочется перехвалить, но голевое чутьё у форварда на уровне. Забил с добивания, подкараулил и гол Промеса, вовремя открывался за спину на передачи Игнатова.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о. 

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. За классный гол Соболев заслужил хорошую оценку. Ловко развернулся, точно пробил, и вообще собрал на себе внимание после выхода на поле.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

ВИТАЛИЙ ШИТОВ – б/о.

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