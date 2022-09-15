Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о победе «красно-белых» над «Факелом» (3:0).

«Рад, что победили. Слава богу, что с такими соперниками, как «Факел», у нас проблем нет. Победа была очень важна после двух поражений, так что ребята – молодцы», — приводит слова Федуна ТАСС.

Помимо этого, экс-глава команды пожелал удачи молодому нападающему Павлу Мелёшину, который отметился уже вторым забитым мячом в Кубке.

Благодаря победе над «Факелом» в рамках матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» стал единоличным лидером группы В, набрав шесть очков.