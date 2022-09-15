​Мевля, Классен и Мелёшин – в основе «Спартака» на матч с «Факелом»

В четверг вечером «Спартак» будет принимать «Факел» в рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелёшин.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Факел» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

Напомним, что футболисты «Спартака» выйдут на игру против «Факела» в особенной форме.