В «Спартаке» ответили на вопрос, почему Николсон и Бальде вне заявки на матч с «Факелом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о непопадании Шамара Николсона и Кейта Бальде в заявку на матч с «Факелом».

«У Шамара Николсона, напомним, все еще действует дисквалификация. Кейта Бальде также пока по объективным причинам не может помочь команде, поэтому вне заявки», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» - «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.