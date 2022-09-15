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Кубок России

В «Спартаке» ответили на вопрос, почему Николсон и Бальде вне заявки на матч с «Факелом»

 
15 Сентября 2022 • 17:21 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Факел
1-й тайм

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о непопадании Шамара Николсона и Кейта Бальде в заявку на матч с «Факелом».

«У Шамара Николсона, напомним, все еще действует дисквалификация. Кейта Бальде также пока по объективным причинам не может помочь команде, поэтому вне заявки», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» - «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Кейта Бальде Дмитрий Зеленов Шамар Николсон
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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