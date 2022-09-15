Рассказов: Абаскаль за день до игры сказал, что будем играть в три центральных защитника

Игрок «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопрос об изменениях в схеме «красно-белых» в матче с «Факелом» (3:0). Москвичи большую часть встречи играли в три центральных защитника.

«Эта схема была на эту игру. Тренер видел эту игру чуть по-другому, под своим углом, поэтому чуть поменял схему», — передает слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что наставник команды Гильермо Абаскаль принял такое решение вчера, тренер объяснил, как нужно играть, времени что-то отрабатывать нет, потому что очень плотный график.

«Спартак» выиграл у «Факела» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.