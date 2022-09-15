Бушманов — об игре с «Факелом»: «Спартак» провёл идеальный матч, Мелёшин молодец

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу основной команды «красно-белых» над «Факелом» (3:0).

«Спартак» провел идеальный матч. Команда выполнила все задачи, которые поставила. Главное, что набрали три очка, забили три мяча и не пропустили», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист поздравил форварда команды Павла Мелёшина со вторым забитым мячом в рамках Фонбет Кубка России.

«Спартак» разгромил «Факел» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу группы В, набрав шесть очков. В следующем туре Фонбет Кубка России столичный клуб примет на своем поле «Зенит».