​Циннбауэр объяснил, почему посетил матч «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в четверг приехал на матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом». Немецкий специалист высказался на этот счёт.

«Очень интересен наш соперник», - высказался Циннбауэр, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в ближайшее воскресенье, 18 сентября, «Локомотиву» предстоит сыграть со «Спартаком» в московском дерби в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что перед игрой тренер «Локомотива» Саша Март, который приехал на «Открытие Арену» вместе с Йозефом Циннбауэром, толкнул журналиста.