​«Спартак» обошёл «Зенит» в группе Фонбет Кубка России

«Спартак» в четверг порадовал армию своих болельщиков крупной победой над «Факелом» во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России. Команда Гильермо Абаскаля забила воронежцам три безответных гола, авторами которых стали Павел Мелёшин, Куинси Промес и Александр Соболев.

За счёт победы «Спартак» обошёл «Зенит» и возглавил группу В. Команда Гильермо Абаскаля имеет 6 очков в своём активе.

Следом за «Спартаком» идут «Крылья Советов» и «Зенит». У них по 3 очка, но самарцы пока идут выше за счёт победы в очной игре. «Факел» же замыкает квартет после поражений в обоих матчах.

В третьем туре «Спартак» и «Зенит» проведут очный матч в Москве. Он пройдёт 29 сентября.