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Кубок России

Андронов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»

 
15 Сентября 2022 • 11:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
Через 5 ч. 30 мин.

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящей встрече московского «Спартака» против воронежского «Факела» во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Спартак» прошел через полосу неудач. Кубок для них сейча сважен с точки зрения возвращения уверенности. «Спартак» должен выигрывать дома без особых проблем», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».

Поединок «Спартак» - «Факел» состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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Спартак Москва Факел Алексей Андронов
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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