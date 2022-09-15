Андронов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящей встрече московского «Спартака» против воронежского «Факела» во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Спартак» прошел через полосу неудач. Кубок для них сейча сважен с точки зрения возвращения уверенности. «Спартак» должен выигрывать дома без особых проблем», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».

Поединок «Спартак» - «Факел» состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.